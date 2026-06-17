Уряд Угорщини зняв заборону на доступ до сайтів "УП" та "Європейської правди" – посол

Новий угорський уряд скасував обмеження доступу до сайтів "Української правди" та "Європейської правди", запроваджене за часів попереднього прем’єра Віктора Орбана.

Про це повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор у коментарі кореспонденту "Європейської правди".

Посол повідомив, що угорський уряд з 17 червня припинив обмеження доступу до сайтів низки українських онлайн-ЗМІ, у тому числі "ЄвроПравди".

"В Угорщині демократія крокує семимильними кроками, і я не жартую. Після того як зняли статус персони нон грата з хлопців з Ощадбанку, маємо наступні кроки уряду: відсьогодні уряд зняв заборону, яка діяла для угорських провайдерів, щодо відвідування угорцями низки українських новинних сайтів, включаючи "Європейську правду" і "Українську правду", – зазначив Федір Шандор.

"Також опрацьовується питання зняття всіх політичних рішень про персону нон грата, тобто заборону на в'їзд з політичних мотивів, запроваджених проти українців за попереднього уряду", – додав він.

Нагадаємо, в кінці вересня 2025 року угорські провайдери зв’язку почали закривати доступ до українських медіаресурсів, які уряд вирішив заборонити як крок у відповідь після блокування в Україні кількох порталів, що поширювали російську пропаганду.

"ЄП" відомо, що в Орбана вважали "Європейську правду" виданням, діяльність якого спрямована проти Угорщини, та детально відстежували усі пов’язані з Угорщиною публікації.

В МЗС України, коментуючи рішення угорського уряду заблокувати доступ до низки українських медіа, наголосили, що йдеться про блокування доступу угорців до журналістики, заснованої на фактах.