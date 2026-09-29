Рютте попередив про еволюцію загрози після нових інцидентів із дронами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вторгнення дронів на територію Альянсу свідчать про "еволюцію характеру загрози".

Про це він сказав під час пресконференції у Литві, цитує The Guadian, передає "Європейська правда".

Рютте нагадав про дрон, збитий у повітряному просторі Литви винищувачами НАТО два тижні тому. За його словами, такі інциденти вказують на "еволюцію характеру загрози".

"Повторні інциденти з дронами вздовж нашого східного флангу продемонстрували еволюцію характеру загрози, і ми посилюємо нашу інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони", – акцентував генсекретар НАТО.

Рютте додав, що НАТО "адаптує та посилює позицію щодо дронів".

У ніч проти 29 вересня Румунія зафіксувала повітряну ціль поблизу свого повітряного простору і підняла винищувачі для моніторингу ситуації. Втім, тоді про вторгнення в повітряний простір Румунії не повідомлялося.

А Міністерство оборони Румунії отримало повідомлення про виявлення уламків об’єкта, які впали в повіті Бреїла.