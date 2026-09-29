Лідери ультраправих у Франції заявили, що проти них розпочали кампанію з дискредитації

Голова французького ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла заявив, що повідомлення про його антисемітські висловлювання є частиною кампанії з дискредитації, спрямованої в тому числі на Марін Ле Пен, яка балотується у президенти від його партії.

Про це він сказав журналістам у вівторок, повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

Коментарі політика стосувалися матеріалу вебсайту Mediapart, в якому стверджувалося, що понад десять років тому Барделла робив антисемітські висловлювання в приватних повідомленнях.

Сам лідер ультраправих заперечує ці звинувачення і бачить у них спробу політичного знищення.

"Ця операція, безсумнівно, була підготовлена з розрахунком на те, що я буду кандидатом на президентських виборах. Ми вже кілька днів відчуваємо – і, я б сказав, для широкої громадськості це стало очевидним протягом останніх кількох годин – перші ознаки тотальної війни та спроби дестабілізації президентської кампанії, які, заявляю вам, будуть спрямовані проти нас одного за одним", – стверджував голова "Національного об’єднання".

Він мав на увазі неформальну лідерку ультраправих Марін Ле Пен, яка збирається балотуватися на президентських виборах у 2027 році і, судячи з опитувань, здобуде перемогу в другому турі.

Ле Пен виступила на захист Барделла, який у разі її перемоги має очолити французький уряд.

"Ми з ним одягли наші захисні костюми, бо на нас чекає серйозний удар", – зауважила кандидатка у президенти.

"Ми не збираємося сидіти склавши руки, ми будемо контратакувати та звертатися до суду. Ми викриємо цю маніпуляцію і з’ясуємо, хто за нею стоїть", – заявила Ле Пен, ще раз підтвердивши свою "абсолютну довіру" до Барделла.

Сам голова "Національного об’єднання" прогнозує, що спроби дестабілізації президентської кампанії будуть не лише "надзвичайно численними", а й "добре організованими, ретельними та професійними, щоб посіяти сумніви серед французів".

Барделла анонсував судову боротьбу з вебсайтом Mediapart, який першим поширив інформацію про його антисемітські висловлювання.

Ця публікація з’явилася на тлі того, як ультраправа партія "Національне об’єднання" намагається позбутися расистського іміджу та налагодити тісні зв’язки з Ізраїлем.

Як відомо, перед президентськими виборами-2027 у Франції неформальна лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях зі значним відривом від конкурентів.

27 вересня у Франції переобрали 178 із 348 членів верхньої палати парламенту; ультраправа партія "Національне об’єднання" вперше отримала можливість сформувати парламентську групу у Сенаті.