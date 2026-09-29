У Німеччині "Зелені" пропонують ввести податок на "надзвичайні статки"

У Німеччині партія "Зелені" планує представити законопроєкт про стягнення податку на "надзвичайне багатство".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Die Zeit.

З чистого статку, що перевищує 500 мільйонів євро, передбачається стягувати податок у розмірі 2%. Зі зростанням статку ставка податку збільшується: з мільярда євро слід сплачувати 3%, а з десяти мільярдів євро – 4%.

За оцінками партії, цей збір торкнеться декількох сотень домогосподарств – найбагатшого 0,0007 відсотка населення. В обґрунтуванні зазначили, що, порівняно з людьми із середнім рівнем доходів, вони є "надзвичайно привілейованими" з податкової точки зору.

"У Німеччині мільярдер, якому належить уся мережа супермаркетів, сплачує менше податків і зборів, ніж жінка за касою. Це несправедливо", – заявила Каролін Отте, членкиня партії "Зелені" у фінансовому комітеті Бундестагу та співавторка пропозиції.

Партія оцінює додаткові надходження з цього податку приблизно у 20 мільярдів євро. Пропозицію розробили та узгодили всередині партії протягом кількох місяців.

Нагадаємо, в Берліні партія "Ліві", яка стала переможцем виборів до земельного парламенту, має намір запросити "Зелених" та Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) до попередніх переговорів щодо формування уряду.

А президентка німецького Бундестагу Юлія Кльокнер поскаржилася на те, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" та представники Лівої партії зривають дебати у парламенті, і пригрозила вжити жорстких заходів проти цих політсил.