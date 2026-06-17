Новое венгерское правительство отменило ограничение доступа к сайтам "Украинской правды" и "Европейской правды", введенное во времена предыдущего премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщил посол Украины в Венгрии Федор Шандор в комментарии корреспонденту "Европейской правды".

Посол сообщил, что венгерское правительство с 17 июня прекратило ограничение доступа к сайтам ряда украинских онлайн-СМИ, в том числе "ЕвроПравды".

"В Венгрии демократия шагает семимильными шагами, и я не шучу. После того как сняли статус персоны нон грата с ребят из Ощадбанка, имеем следующие шаги правительства: с сегодняшнего дня правительство сняло запрет, который действовал для венгерских провайдеров, относительно посещения венграми ряда украинских новостных сайтов, включая "Европейскую правду" и "Украинскую правду", – отметил Федор Шандор.

"Также прорабатывается вопрос снятия всех политических решений о персоне нон грата, то есть запрет на въезд по политическим мотивам, введенных против украинцев при предыдущем правительстве", – добавил он.

Напомним, в конце сентября 2025 года венгерские провайдеры связи начали закрывать доступ к украинским медиаресурсам, которые правительство решило запретить как ответный шаг после блокировки в Украине нескольких порталов, распространявших российскую пропаганду.

"ЕП" известно, что у Орбана считали "Европейскую правду" изданием, деятельность которого направлена против Венгрии, и подробно отслеживали все связанные с Венгрией публикации.

В МИД Украины, комментируя решение венгерского правительства заблокировать доступ к ряду украинских медиа, отметили, что речь идет о блокировании доступа венгров к журналистике, основанной на фактах.