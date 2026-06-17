Нидерланды выделяют 500 млн евро на беспилотники и средства ПВО для Украины

Правительство Нидерландов в среду обязалось приобрести для Украины беспилотники и средства противовоздушной обороны на общую сумму 500 млн евро; половина этих средств будет выделяться через программу PURL.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Нидерланды закупят дроны на сумму 250 млн евро у собственных оборонных компаний. Остальные 250 млн евро будут потрачены в рамках инициативы по поставке Украине оружия американского производства PURL.

Новое обязательство увеличивает общий вклад Нидерландов в эту инициативу до 1 млрд евро. В рамках программы Киеву поставляют оборудование и ракеты для противовоздушной обороны, а также боеприпасы для истребителей F16 и других систем.

Нидерланды и Украина также подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в области оборонных инноваций.

В среду премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал дополнительный вклад его страны в инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины на сумму 7 млн евро.

Ранее украинский министр обороны Михаил Федоров заявлял, что Украина получает более 90% средств против баллистических ракет через инициативу PURL.

Как сообщалось, Украина хочет получить от союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое временное преимущество на поле боя над Россией. Эта просьба будет озвучена 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, известном как формат "Рамштайн".