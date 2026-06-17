Прем’єр Латвії анонсував новий внесок в ініціативу із закупівлі зброї США для України

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс анонсував додатковий внесок його країни до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції із генеральним секретарем Марком Рютте у Брюсселі, пише кореспондентка "Європейської правди".

Кулбергс заявив, що Латвія вважає Україну своїм партнером та нацією, яка убезпечує Європу від російської загрози.

"Сьогодні я поінформував генерального секретаря, що Латвія додатково інвестує 7 млн євро у програму PURL", – сказав він.

За словами прем’єра Латвії, країна вже внесла загалом 24 млн євро у цю ініціативу.

Раніше міністр оборони Федоров заявляв, що Україна отримує понад 90% засобів проти балістичних ракет через ініціативу PURL.

ЗМІ писали, що Україна хоче отримати від союзників додаткові $20 млрд, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією.