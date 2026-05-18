Глава розвідки Естонії розповів про складний вибір Путіна через війну в Україні

Кремлівський правитель Владімір Путін має небагато вигідних варіантів дій в Україні, оскільки його збройні сили не здатні досягти істотного прогресу на полі бою, а західні санкції поступово виснажують його ресурси.

Про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, на п’ятому році повномасштабної війни Росія втрачає більше бійців, ніж набирає, і що загальна мобілізація буде вкрай непопулярною та може підірвати стабільність у країні.

"Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, зокрема на вищих щаблях, усвідомлюють, що у них є серйозна проблема. Важко сказати, що про це думає Путін, але, на мою думку, усі ці фактори починають впливати на його рішення", – сказав Розін.

Він зазначив, що головною причиною того, що фінансова ситуація в Росії є "такою поганою", є санкції проти фінансового сектору, які "дуже, дуже боляче даються взнаки", а каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи.

"Гадаю, зараз їм доводиться робити дуже складний вибір. Важко передбачити, яке рішення вони ухвалять у нинішній ситуації", – додав Розін.

Естонія є провідним прихильником України у військовому альянсі НАТО та Європейському Союзі, і вона наполегливо закликає своїх союзників посилити тиск на Москву.

"Тож моє послання таке: давайте продовжувати (санкції). Зараз не час вагатися, просто продовжуймо", – сказав Розін.

Глава естонської розвідки передбачив, що Росія не відмовиться від своєї мети підкорення України, доки Путін залишатиметься при владі, а також збереже значні військові сили на кордонах з Україною навіть після закінчення конфлікту.

Крім того, за його словами, після завершення бойових дій Москва прагнутиме розширити свою військову присутність уздовж кордону з НАТО та домогтися "військового домінування… від Арктики до Чорного моря".

У квітні 2026 року в розвідці Естонії зазначили, що зараз не бачать загрози відкриття Росією нового фронту у країнах Балтії.

Своєю чергою командувач збройних сил Естонії Андрюс Мерило бачить ризик, що Росія буде готова до нової агресії невдовзі після потенційного завершення російсько-української війни, а найближчим таким горизонтом може бути 2027 рік.