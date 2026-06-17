У ЗМІ "злили" текст меморандуму на 14 пунктів між США та Іраном

Телеканал CNN опублікував текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, що складається з 14 пунктів і ще не оприлюднений офіційно.

Текст опублікований на сайті телеканалу, повідомляє "Європейська правда".

Дипломат, який ознайомився з текстом меморандуму на саміті G7 у Франції цього тижня, підтвердив його зміст, як і два інших дипломатичних джерела, обізнаних з перемовинами.

Згідно з домовленістю, США дозволять Ірану продавати нафту та нафтохімічну продукцію, а Тегеран зможе отримати доступ до фонду розвитку у розмірі 300 млрд доларів, якщо під час подальших переговорів виконає зобов’язання, пов’язані з ядерною програмою.

Документ не містить конкретних деталей щодо того, що станеться з високозбагаченим ураном Ірану.

Після підписання меморандуму Іран пообіцяв негайно вжити заходів для забезпечення відновлення протягом 30 днів руху торговельних суден з Перської затоки до Оманського моря і навпаки.

Американський посадовець повідомив CNN, що текст відображає угоду, яку в неділю підписали в електронному вигляді президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс та спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Однак, з огляду на секретність як з боку США, так і з боку Ірану щодо формулювань, залишається незрозумілим, чи відображатиме проєкт тексту, наданий CNN, точне формулювання остаточного документа, який має бути підписаний особисто в п’ятницю у Швейцарії.

Також триває доопрацювання технічних деталей, тому формулювання ще можуть змінитися.

У розмові з CNN американські посадовці применшили значення самого меморандуму, назвавши його "політичним документом", який не відображає важливих непублічних зобов’язань, взятих Іраном перед США, зокрема щодо майбутнього ядерної програми Тегерана.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim назвало версії проєкту, що просочилися в ЗМІ, неточними. Раніше агентство Bloomberg опублікувало свою версію проєкту.

Меморандум про взаєморозуміння має бути офіційно підписаний у п’ятницю, що відкриє 60-денний період для переговорів щодо остаточних умов угоди.

Нагадаємо, 16 червня Трамп заявив, що у межах кількох днів буде готовий публічно розкрити деталі підписаного з Іраном меморандуму про взаєморозуміння.

Увечері 15 червня Трамп підтвердив, що меморандум з Іраном вже підписано, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.