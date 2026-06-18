Литва виділяє 7 млн євро на відбудову України

Уряд Литви затвердив пакет у розмірі 7 млн євро для фінансування чотирьох проєктів, спрямованих на підтримку відбудови України та її довгострокової стійкості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Фінансування, запропоноване Міністерством закордонних справ, охоплює транспортну інфраструктуру, потенціал місцевих органів влади, енергетичну стійкість та програму залучення молодих українських фахівців до державної служби.

Згідно з планом литовського уряду, 1 млн євро буде виділено у вигляді національного співфінансування до Фонду підтримки транспорту України, метою якого є відновлення, ремонт та обслуговування цивільної транспортної інфраструктури – доріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів, – пошкодженої під час конфлікту.

Фонд зосереджується на малих та середніх проєктах, спрямованих на задоволення найнагальніших потреб України, які не покриваються іншими міжнародними механізмами.

Ще 1 млн євро буде спрямовано на програму партнерства між литовськими та українськими муніципалітетами. Ініціатива покликана зміцнити адміністраційний потенціал на місцевому рівні, покращити надання публічних послуг, підтримати планування відбудови в районах, що постраждали від війни, сприяти реабілітації дітей та допомогти українським місцевим органам влади підготуватися до отримання фінансування від ЄС та інших донорів.

Транш у розмірі 4 млн євро буде спрямовано на фінансування другого етапу проєкту з установки сонячних електростанцій, спрямованого на зміцнення енергетичної стійкості українських шкіл та лікарень.

План передбачає встановлення сонячних панелей, інверторів та акумуляторних систем щонайменше на 25 об’єктах.

Ще 1 млн євро призначений для програми Create Ukraine, яка заохочує молодих українських фахівців повертатися з-за кордону та обіймати посади в центральних державних органах, підтримуючи як зусилля з відновлення країни, так і процес інтеграції України до ЄС. Програма має на меті повернути до України 25 молодих фахівців до 2027 року.

У березні Литва виділила 10 млн євро добровільного внеску на користь програми Ukraine Facility.

Того ж місяця стало відомо, що литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid виділить гуманітарну допомогу енергетичному сектору України на суму майже 160 тисяч євро.