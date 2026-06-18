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Литва выделяет 7 млн евро на восстановление Украины

Новости — Четверг, 18 июня 2026, 11:08 — Ирина Кутелева

Правительство Литвы утвердило пакет в размере семи миллионов евро для финансирования четырех проектов, направленных на поддержку восстановления Украины и ее долгосрочной устойчивости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Финансирование, предложенное Министерством иностранных дел, охватывает транспортную инфраструктуру, потенциал местных органов власти, энергетическую устойчивость и программу привлечения молодых украинских специалистов к государственной службе.

Согласно плану литовского правительства, 1 млн евро будет выделен в виде национального софинансирования в Фонд поддержки транспорта Украины, целью которого является восстановление, ремонт и обслуживание гражданской транспортной инфраструктуры – дорог, железных дорог, аэропортов и водных путей, – поврежденной во время конфликта.

Фонд сосредотачивается на малых и средних проектах, направленных на удовлетворение насущных потребностей Украины, которые не покрываются другими международными механизмами.

Еще 1 млн евро будет направлен на программу партнерства между литовскими и украинскими муниципалитетами. Инициатива призвана укрепить административный потенциал на местном уровне, улучшить предоставление публичных услуг, поддержать планирование восстановления в районах, пострадавших от войны, способствовать реабилитации детей и помочь украинским местным органам власти подготовиться к получению финансирования от ЕС и других доноров.

Транш в размере четырех миллионов евро будет направлен на финансирование второго этапа проекта по установке солнечных электростанций, направленного на укрепление энергетической устойчивости украинских школ и больниц.

План предусматривает установку солнечных панелей, инверторов и аккумуляторных систем по меньшей мере на 25 объектах.

Еще 1 млн евро предназначен для программы Create Ukraine, которая поощряет молодых украинских специалистов возвращаться из-за рубежа и занимать должности в центральных государственных органах, поддерживая как усилия по восстановлению страны, так и процесс интеграции Украины в ЕС. Программа имеет целью вернуть в Украину 25 молодых специалистов до 2027 года.

В марте Литва выделила 10 млн евро добровольного взноса в пользу программы Ukraine Facility.

В том же месяце стало известно, что литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid выделит гуманитарную помощь энергетическому сектору Украины на сумму почти 160 тысяч евро.

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