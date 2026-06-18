В Кремле пожаловались, что европейские лидеры на саммите G7 во Франции "накачивали" президента США Дональда Трампа "вредными идеями".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил помощник кремлевского правителя Юрий Ушаков, которого цитирует"Интерфакс".

На вопрос, могут ли европейские лидеры влиять на американского президента, Ушаков сказал: "Европейцы оказывают неполезное влияние, это понятно, но Трамп тоже сильный политик и придерживается своих взглядов".

"Украинская тема активно обсуждалась во время заседания саммита "семерки". Как можно предположить, Трампа накачивали, я бы сказал, пожалуй, бесполезными, если не вредными идеями", – сказал он.

По словам Ушакова, после саммита во Франции контактов между РФ и США не было.

В совместном заявлении по итогам саммита в Эвьяне лидеры стран G7 заявили о своей готовности рассмотреть предоставление Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно на украинской территории.

Кроме того, Трамп после саммита G7 рассказал об "очень хороших разговорах" с Путиным и Зеленским и заявил, что, мол, оба хотели бы завершить войну, но "не знают, как".

Трамп сказал, что допускает возобновление санкций против российской нефти после исключения, которое США ввели на фоне сверхвысоких глобальных цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.