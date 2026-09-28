Трамп вважає, що США "дуже скоро" виграють війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що його країна виграє конфлікт з Іраном "дуже скоро".

Про це він сказав у розмові з Fox News, передає "Європейська правда".

Трамп визнав, що нові військові удари напередодні проміжних виборів у США є "можливими".

"Я думаю, що ми дуже скоро виграємо цю війну, і щойно ми її виграємо, ціни на нафту впадуть – значно впадуть, до рівня, який був до війни", – сказав він.

На конкретне запитання, чи можуть військові удари поновитися до майбутніх проміжних виборів, Трамп відмовився відкидати таку можливість.

"Я не хочу цього говорити. Я не хочу цього говорити. Тобто, це можливо, але я просто не хочу цього говорити", – сказав Трамп.

Також він наголосив, що Іран "не матиме ядерної зброї".

Нагадаємо, Іран запропонував відкрити Ормузьку протоку та відновити переговори щодо ядерної програми через тиждень, якщо США знімуть морську блокаду, скасують санкції на продаж нафти та відновлять режим припинення вогню в усьому регіоні.

Трамп підтвердив, що відхилив останню мирну пропозицію Ірану, передану американській стороні під час непрямих переговорів, що відбулися цього тижня в Нью-Йорку.