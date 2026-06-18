Зеленський анонсував "важливу подію" для планів спільної з європейцями антибалістичної системи

Президент Володимир Зеленський анонсував у четвер "дуже важливу подію" на шляху до створення спільної з європейцями антибалістичної системи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав в аудіокоментарі журналістам у четвер.

Зеленський зараз перебуває у Брюсселі, де має взяти участь, зокрема, у засіданні формату "Рамштайн", що пройде на полях зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Напередодні в Брюсселі Зеленський провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте і міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Президент подякував Німеччині і всім іншим міністрам оборони за те, що вони підготували на сьогодні на "Рамштайн" та зазначив, що у планах – обговорення "нашої європейської антибалістичної системи".

"Ви знаєте, ініціювала цей напрямок Україна. Для цього нам потрібна така коаліційна робота з партнерами, з їх компаніями, з їх NSA (радниками з нацбезпеки. – Ред.), з їх лідерами. І сьогодні у нас повинна бути дуже важлива подія, коли німецькі представники зможуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно, а ми поділимося тим, що їм потрібно – для того, щоб зробити перший крок до майбутньої антибалістичної системи", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що під час спілкування з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив із ним отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет.

На початку червня Зеленський розповів, що Україна співпрацює з європейськими і з американськими партнерами щодо того, щоб у європейських країнах почалося виробництво ППО, спроможного збивати балістику.