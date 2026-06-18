Зеленский анонсировал "важное событие" для планов совместной с европейцами антибаллистической системы

Президент Владимир Зеленский анонсировал в четверг "очень важное событие" на пути к созданию совместной с европейцами антибаллистической системы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент сказал в аудиокомментарии журналистам в четверг.

Зеленский сейчас находится в Брюсселе, где должен принять участие, в частности, в заседании формата "Рамштайн", которое пройдет на полях встречи министров обороны стран НАТО. Накануне в Брюсселе Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Президент поблагодарил Германию и всех других министров обороны за то, что они подготовили на сегодня на "Рамштайн" и отметил, что в планах – обсуждение "нашей европейской антибаллистической системы".

"Вы знаете, инициировала это направление Украина. Для этого нам нужна такая коалиционная работа с партнерами, с их компаниями, с их NSA (советниками по нацбезопасности. – Ред.), с их лидерами. И сегодня у нас должно быть очень важное событие, когда немецкие представители смогут поделиться с украинцами тем, что нам нужно, а мы поделимся тем, что им нужно – для того, чтобы сделать первый шаг к будущей антибаллистической системе", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что во время общения с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 обсудил с ним получение лицензии на производство антибаллистических систем и ракет.

В начале июня Зеленский рассказал, что Украина сотрудничает с европейскими и с американскими партнерами относительно того, чтобы в европейских странах началось производство ПВО, способного сбивать баллистику.