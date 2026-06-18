Експрем’єр Польщі про рішення щодо "Героїв УПА": "Вони встромили нам палець в око"

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Я поважаю наших сусідів, у тому числі й тих, хто ставиться до нас вкрай вороже. Водночас, назвавши військову частину іменем "героїв УПА", українці встромили нам палець в око. Не можна удавати, ніби нічого не відбувається", – сказав колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький.

На його думку, Польща дуже багато виграла від кількатижневої суперечки навколо рішення Зеленського.

"Я спілкуюся з великою кількістю представників міжнародної спільноти, з лідерами зі Сполучених Штатів, з Європи. Частина з них дізналася, що таке Волинсько-галицька різанина", – розповів віцепрезидент партії "Право і справедливість" (PiS).

Він додав, що дуже активно й голосно виступатиме за те, щоб у польсько-українських відносинах нарешті відбулися зміни.

Колишній прем’єр-міністр звинуватив чинну владу у відсутності рішучості у відносинах з Україною. Водночас він не погодився з пропозицією кандидата від "Право і справедливість" на посаду прем’єр-міністра Пшемислава Чарнека щодо блокування допомоги Україні, якщо рішення президента України щодо вшанування "героїв УПА" не буде змінено.

"Я не згоден із блокуванням військової допомоги. Я вважаю за краще, щоб в українських танках гинули українські солдати, ніж щоб польські солдати гинули в польських танках", – заявив він.

Також Моравецький заявив, що не має наміру в знак протесту відмовитися від присвоєного йому українського Ордена Ярослава Мудрого.

Експрем’єр також не захотів чітко відповісти на запитання, коли має бути вирішене питання про можливе позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Як підкреслив Моравецький, рішення у цій справі належить президенту Каролю Навроцькому.

А ще він вважає, що Польщу вкотре обдурили.

За словами колишнього прем’єра, головні переговори щодо потенційної відбудови України, на якій мали заробляти польські компанії, ведуться деінде, а керівна коаліція на чолі з Дональдом Туском повністю провалилася.

Як стверджує Моравецький, попередній уряд (партії "Право і справедливість") підготував плани щодо відбудови України, але "всі вони були викинуті в камін" нинішньою владою.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України і Польщі зустрінуться 24 червня на публічній дискусії YES у розпал суперечки країн, напередодні Конференції з питань відновлення України (URC) у Гданську, яка запланована на 25-26 червня.

Видання Rzeczpospolita повідомило, що президент Володимир Зеленський приїде до Гданська на конференцію з відновлення України попри скандал довкола "героїв УПА".