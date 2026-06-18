Бывший премьер-министр Польши о решении в отношении "Героев УПА": "Они ткнули нам пальцем в глаз"

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Я уважаю наших соседей, в том числе и тех, кто относится к нам крайне враждебно. В то же время, назвав воинскую часть именем "героев УПА", украинцы ткнули нам пальцем в глаз. Нельзя делать вид, будто ничего не происходит", – сказал бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий.

По его мнению, Польша очень много выиграла от продолжавшегося несколько недель спора вокруг решения Зеленского.

"Я общаюсь с большим количеством представителей международного сообщества, с лидерами из Соединенных Штатов, из Европы. Часть из них узнала, что такое Волынско-галицкая резня", – рассказал вице-президент партии "Право и справедливость" (PiS).

Он добавил, что будет очень активно и громко выступать за то, чтобы в польско-украинских отношениях наконец произошли изменения.

Бывший премьер-министр обвинил действующую власть в отсутствии решимости в отношениях с Украиной. В то же время он не согласился с предложением кандидата от партии "Право и справедливость" на пост премьер-министра Пшемыслава Чарнека о блокировании помощи Украине, если решение президента Украины о чествовании "героев УПА" не будет изменено.

"Я не согласен с блокированием военной помощи. Я считаю за лучшее, чтобы в украинских танках гибли украинские солдаты, чем чтобы польские солдаты гибли в польских танках", – заявил он.

Также Моравецкий заявил, что не намерен в знак протеста отказаться от присвоенного ему украинского Ордена Ярослава Мудрого.

Экс-премьер также не захотел четко ответить на вопрос, когда должен быть решен вопрос о возможном лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Как подчеркнул Моравецкий, решение по этому делу принадлежит президенту Каролю Навроцкому.

А еще он считает, что Польшу в очередной раз обманули.

По словам бывшего премьера, основные переговоры о возможном восстановлении Украины, на котором должны были заработать польские компании, ведутся где-то в другом месте, а правящая коалиция во главе с Дональдом Туском полностью провалилась.

Как утверждает Моравецкий, предыдущее правительство (партии "Право и справедливость") подготовило планы по восстановлению Украины, но "все они были выброшены в камин" нынешней властью.

Напомним, министры иностранных дел Украины и Польши встретятся 24 июня на публичной дискуссии YES в разгар спора между странами, накануне Конференции по вопросам восстановления Украины (URC) в Гданьске, запланированной на 25–26 июня.

Издание Rzeczpospolita сообщило, что президент Владимир Зеленский приедет в Гданьск на конференцию по восстановлению Украины, несмотря на скандал вокруг "героев УПА".