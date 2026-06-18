Мадяр закликав Європарламент відкликати позов щодо заморожених коштів для Будапешта

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав Європарламент відкликати свій позов щодо виділення його країні заморожених коштів Європейського Союзу.

Про це Мадяр повідомив у відеозверненні з Брюсселя, опублікованому у Facebook, пише "Європейська правда".

Йдеться про позов Європарламенту проти Європейської комісії, поданий у 2024 році через рішення виконавчого органу ЄС розблокувати 10,2 мільярда євро для Угорщини із заморожених фондів. На такий крок Брюссель пішов у грудні 2023 року у спробах переконати тоді ще чинного прем’єра Віктора Орбана скасувати своє вето на допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро.

Тоді деякі члени Європейського парламенту звинуватили Комісію в тому, що вона пропонувала розмороження коштів в обмін на скасування угорського вето. Єврокомісія відхилила звинувачення, заявивши, що ці два рішення не пов'язані між собою.

Чинний прем'єр Угорщини висловив занепокоєння, що це провадження може завадити отриманню Будапештом заморожених коштів.

"Цей позов може мати значний вплив на фінансування Угорщини з фондів ЄС. Я звернуся до голови Європарламенту з проханням відкликати позов або принаймні вимагати призупинення провадження, щоб кошти ЄС, що належать угорському народу, не були поставлені під загрозу через рішення попереднього уряду", – заявив Мадяр.

Розблокування коштів Європейського Союзу, що були заморожені за часів уряду Орбана через занепокоєння щодо верховенства права, було ключовою передвиборчою обіцянкою партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах у квітні.

Варто нагадати, що наприкінці травня стало відомо, що Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра.

Після цього Мадяр заявив, що його уряду було достатньо "трьох-чотирьох тижнів", щоб завершити те, чого попередній кабінет "Віктора Орбана не зміг досягти або, можливо, не хотів досягти".