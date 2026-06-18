Мадьяр призвал Европарламент отозвать иск о замороженных средствах для Будапешта

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал Европарламент отозвать свой иск о выделении его стране замороженных средств Европейского Союза.

Об этом Мадьяр сообщил в видеообращении из Брюсселя, опубликованном в Facebook, пишет "Европейская правда".

Речь идет об иске Европарламента против Европейской комиссии, поданном в 2024 году в связи с решением исполнительного органа ЕС разблокировать 10,2 миллиарда евро для Венгрии из замороженных фондов. На такой шаг Брюссель пошел в декабре 2023 года, пытаясь убедить тогда еще действующего премьера Виктора Орбана отменить свое вето на помощь Украине в размере 50 млрд евро.

Тогда некоторые члены Европейского парламента обвинили Комиссию в том, что она предлагала разморозить средства в обмен на отмену венгерского вето. Еврокомиссия отвергла обвинения, заявив, что эти два решения не связаны между собой.

Действующий премьер-министр Венгрии выразил обеспокоенность тем, что это разбирательство может помешать Будапешту получить замороженные средства.

"Этот иск может оказать значительное влияние на финансирование Венгрии из фондов ЕС. Я обращусь к председателю Европарламента с просьбой отозвать иск или, по крайней мере, потребовать приостановки разбирательства, чтобы средства ЕС, принадлежащие венгерскому народу, не были поставлены под угрозу из-за решения предыдущего правительства", – заявил Мадьяр.

Разблокировка средств Европейского Союза, которые были заморожены во времена правительства Орбана из-за опасений относительно верховенства права, была ключевым предвыборным обещанием партии "Тиса", победившей на парламентских выборах в апреле.

Стоит напомнить, что в конце мая стало известно, что Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро средств, заблокированных из-за действий предыдущего премьера.

После этого Мадьяр заявил, что его правительству хватило "трех-четырёх недель", чтобы завершить то, чего предыдущий кабинет "Виктора Орбана не смог достичь или, возможно, не хотел достичь".