Мадяр розповів, на що Угорщина витратить 16,4 млрд євро, які готовий розблокувати ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів, на що його уряд спрямує понад 16 млрд євро фондів, які були заблоковані через дії попереднього прем'єра Віктора Орбана, що суперечили європейським цінностям.

Про це він сказав під час спільної з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції у п’ятницю, 29 травня, цитує Telex, пише "Європейська правда".

Мадяр заявив, що його уряду було достатньо "трьох-чотирьох тижнів", щоб завершити те, чого попередній кабінет "Віктора Орбана не зміг досягти або, можливо, не хотів досягти".

За його словами, під час переговорів щодо розблокування для Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заморожених через дії Орбана, лідери домовилися про "міцну архітектуру" для забезпечення розв'язання проблем корупції та верховенства права.

Мадяр наголосив, що уряд країни вирішив:

приєднатися до Європейської прокуратури;

посилити повноваження Органу з питань доброчесності;

переглянути правила державних закупівель;

та "поступово ліквідувати" фонди управління активами в інтересах суспільства.

Щодо студентських обмінів за програмою Erasmus Мадяр повідомив "хороші новини": з наступного навчального року угорські студенти зможуть долучитися до програми.

За словами угорського прем’єра, 16,4 млрд євро будуть спрямовані на різні напрямки:

4,2 млрд підуть на регіональний розвиток – транспорт, охорону здоров’я, соціальні та екологічні програми, підтримку малого й середнього бізнесу;

2,2 млрд – на освіту та розвиток вищої освіти;

кілька мільярдів євро можуть спрямувати на вже реалізовані або підготовлені проєкти;

1,5 млрд – на модернізацію електромереж;

на закупівлю нових потягів замість старих орендованих;

на домовленості щодо цифровізації, підтримки малого та середнього бізнесу;

частину коштів спрямують на боротьбу з житловою кризою та будівництво соціального житла.

Він наголосив, що 16,4 млрд євро – це приблизно 13% валового внутрішнього продукту Угорщини.

"Я вважаю, що це справді історичний день – безумовно, для Угорщини – якщо тут можна отримати стільки грошей, я з радістю приїжджатиму до Брюсселя частіше", – додав угорський прем’єр.

Як повідомляла "Європейська правда", 29 квітня прем’єр-міністр Угорщини у Брюсселі провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування заморожених коштів для Будапешта.

Перед цим Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень експрем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Перезавантаження Угорщини. Що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра.