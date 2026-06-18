Європарламент засудив кампанію Росії з дестабілізації, пов'язану із інцидентами з дронами
Європейський парламент у четвер схвалив резолюцію, у якій засуджується російська кампанія дестабілізації ЄС та порушення повітряного простору низки європейських країн безпілотниками.
Про це повідомили в пресслужбі Європарламенту, пише "Європейська правда".
У резолюції депутати наголошують, що ЄС не піддасться на залякування кампанією дестабілізації, яку проводить Росія, і має намір захищати свою безпеку.
За словами парламентарів, вторгнення дронів та порушення повітряного простору території ЄС це не поодинокі інциденти, а невід'ємна частина ширшої стратегії Росії щодо залякування Євросоюзу.
Документ наголошує, що Росія "несе повну та однозначну відповідальність за ці безрозсудні ескалаційні атаки", а її дії становлять навмисну та систематичну загрозу безпеці, стійкості та суверенітету ЄС та його держав-членів.
У резолюції висловлюється рішучість захищати безпеку, суверенітет та територіальну цілісність усіх держав-членів ЄС і продовжувати підтримувати Україну. Зазначається, що у зв’язку з цією кампанією дестабілізації є потреба прискорити виробництво та постачання пріоритетного військового обладнання до України, зокрема систем протиповітряної оборони, боєприпасів, безпілотників та ракет.
Нагадаємо, у травні Росія звинуватила країни Балтії, зокрема Латвію, у тому, що вони нібито надають свою територію та повітряний простір для підготовки й здійснення атак українськими безпілотниками по російській території.
Російська влада, зокрема постпред РФ в ООН, супроводжувала ці твердження погрозами відплати.
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою її слабкості.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що інциденти з дронами в країнах Балтії є частиною цілеспрямованої російської стратегії, спрямованої на дестабілізацію суспільства.