Европарламент осудил кампанию России по дестабилизации, связанную с инцидентами с дронами

Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой осуждается российская кампания по дестабилизации ЕС и нарушение воздушного пространства ряда европейских стран беспилотниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

В резолюции депутаты подчеркивают, что ЕС не поддастся запугиванию кампанией дестабилизации, проводимой Россией, и намерен защищать свою безопасность.

По словам парламентариев, вторжение дронов и нарушение воздушного пространства территории ЕС – это не единичные инциденты, а неотъемлемая часть более широкой стратегии России по запугиванию Евросоюза.

В документе подчеркивается, что Россия "несет полную и однозначную ответственность за эти безрассудные эскалационные атаки", а ее действия представляют собой преднамеренную и систематическую угрозу безопасности, устойчивости и суверенитету ЕС и его государств-членов.

В резолюции выражается решимость защищать безопасность, суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ЕС и продолжать поддерживать Украину. Отмечается, что в связи с этой кампанией дестабилизации необходимо ускорить производство и поставки приоритетного военного оборудования в Украину, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов, беспилотников и ракет.

Напомним, в мае Россия обвинила страны Балтии, в частности Латвию, в том, что они якобы предоставляют свою территорию и воздушное пространство для подготовки и осуществления атак украинскими беспилотниками по российской территории.

Российские власти, в частности постоянный представитель РФ в ООН, сопровождали эти утверждения угрозами возмездия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес балтийских стран, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком её слабости.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе заявила, что инциденты с дронами в странах Балтии являются частью целенаправленной российской стратегии, направленной на дестабилизацию общества.