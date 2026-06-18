Генсекретар НАТО: Путін має визначитися, чи готовий він до переговорів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що очільнику Кремля Владіміру Путіну врешті доведеться вирішити, чи хоче він співпрацювати задля завершення російсько-української війни, чи ні.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Рютте запитали, чи очікує НАТО якихось поступок від Путіна, чи навпаки – подальшої ескалації.

"Очевидно, що рано чи пізно Путін має ухвалити рішення, чи хоче він співпрацювати, чи ні", – відповів на це Рютте.

Генсекретар НАТО також наголосив, що президент США Дональд Трамп "зрушив ситуацію з мертвої точки після того, як у лютому минулого року розпочав прямий діалог із Путіним".

"Я вважаю, що це було дуже важливо, тому що він був єдиним, хто міг це зробити. Але зрештою питання полягає в тому, чи хоче Путін співпрацювати, чи справді готовий брати участь у переговорах", – сказав він.

Тим часом за словами Рютте, НАТО повинен зробити все можливе, щоб Україна залишалася максимально сильною у боротьбі.

"Саме над цим ми зараз працюємо. Якщо ж говорити про Росію загалом, то не варто забувати про останні дані. Зараз Росія витрачає на оборону 48% свого державного бюджету. Це божевільні цифри. Тому ми не можемо бути наївними щодо Росії", – додав він.

Як писали, президент Фінляндії Александр Стубб відкидає занепокоєння, зокрема з боку Швеції, щодо того, що Росія незабаром хоче перевірити статтю 5 НАТО і здійснити напад на котрусь з країн-членів Альянсу.

Тим часом головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг вважає, що Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.