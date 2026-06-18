Зеленський прибув на засідання у форматі "Рамштайн"

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Президент Володимир Зеленський прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Про це пише кореспондентка "Європейської правди". Відомо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України запланований виступ українського президента. Разом із президентом прибув й міністр оборони Михайло Федоров. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів деталі своєї зустрічі із Зеленським. Як відомо, український президент прибув до бельгійської столиці увечері 17 червня.

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