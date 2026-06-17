Зеленський прибув до Брюсселя, де відбудеться саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський нещодавно приземлився у Брюсселі, де 18-19 червня відбудеться саміт ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані сервісу відстеження авіаперельотів AirNavradar.

За даними сервісу, літак президента України після саміту "Групи семи" із затримкою вилетів із Женеви близько 19:00 17 червня за місцевим часом. За півтори години він приземлився біля Брюсселя на авіабазі Мелсброек.

Згодом Зеленський підтвердив у своїх соцмережах, що перебуває у Брюсселі, та розповів, що на шляху туди обговорив підсумки саміту G7 з президентом Фінляндії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після саміту G7 розповів про "дуже хороші розмови" з Путіним і Зеленським та заявив, що, мовляв, обоє хотіли б завершити війну, але "не знають, як".

Трамп сказав, що допускає поновлення санкцій проти російської нафти після винятку, який США запровадили на тлі надвисоких глобальних цін на енергоресурси через війну з Іраном.

Також американський президент пообіцяв розглянути запит України щодо ліцензій на ППО.