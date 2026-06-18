Зеленский прибыл на заседание в формате "Рамштайн"

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Президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Об этом пишет корреспондентка "Европейской правды". Известно, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины запланировано выступление украинского президента. Вместе с президентом прибыл и министр обороны Михаил Федоров. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал детали своей встречи с Зеленским. Как известно, украинский президент прибыл в бельгийскую столицу вечером 17 июня.

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