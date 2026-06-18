Болгарський премʼєр не підтримує 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ через Кирила та "Лукойл"

Болгарія вважає, що деякі санкції проти Росії, запропоновані у 21-му санкційному пакеті Євросоюзу проти Росії, є неприйнятними, бо несуть загрозу її економіці; також Болгарія вимагатиме вилучити з проєкту санкційного списку фізичних осіб очільника РПЦ патріарха Кирила.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявив премʼєр-міністр Болгарії Румен Радєв на полях засідання Європейської ради 18 червня.

Болгарія хоче вилучити патріарха Кирила з проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ, а також вважає деякі запропоновані санкції, зокрема енергетичні, шкідливими для своєї економіки.

"Ми вже заявили свою позицію, що не допустимо санкцій, які завдають шкоди та становлять ризик для болгарської економіки. Я можу вказати тут на ризик для функціонування "Лукойлу", можу вказати на ризик постачання запчастин для столичного метрополітену, а також на занепокоєння міністерства закордонних справ щодо доставки (певних) товарів для Болгарії та загалом для ЄС", – заявив Радєв.

Він наголосив, що всі ці питання мають бути розглянуті на засіданнях Ради ЄС.

Щодо патріарха Кирила, якого Єврокомісія пропонує додати до санкційного списку ЄС в рамках 21-го пакета санкцій, болгарський премʼєр заявив: Болгарія наполягатиме на його вилученні.

"Мене не цікавить патріарх Кирил як такий. Мене цікавить Російська православна церква, оскільки Російська православна церква сприяла нашому визволенню від п’ятисотрічного османського рабства. Мене цікавить усе російське суспільство, яке має цю церкву, що є східноправославною, як і наша. Ми – одна сім'я", – сказав Румен Радєв.

"Болгарія попросить виключити патріарха Кирила із санкційного пакета", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нього, зокрема, пропонується включити заборону на в’їзд до ЄС колишніх російських комбатантів, які воювали проти України.

Болгарія не підтримала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії через патріарха Кирила.

За інформацією "ЄвроПравди", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.