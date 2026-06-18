Болгарский премьер не поддерживает 21-й пакет санкций ЕС против РФ из-за Кирилла и "Лукойла"

Болгария считает, что некоторые санкции против России, предложенные в 21-м санкционном пакете Евросоюза против России, являются неприемлемыми, так как несут угрозу ее экономике; также Болгария потребует исключить из проекта санкционного списка физических лиц главу РПЦ патриарха Кирилла.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев на полях заседания Европейского совета 18 июня.



Болгария хочет исключить патриарха Кирилла из проекта 21-го пакета санкций ЕС против РФ, а также считает некоторые предложенные санкции, в частности энергетические, вредными для своей экономики.



"Мы уже заявили свою позицию, что не допустим санкций, которые наносят вред и составляют риск для болгарской экономики. Я могу указать здесь на риск для функционирования "Лукойла", могу указать на риск поставки запчастей для столичного метрополитена, а также на обеспокоенность министерства иностранных дел относительно доставки (определенных) товаров для Болгарии и в целом для ЕС", – заявил Радев.



Он подчеркнул, что все эти вопросы должны быть рассмотрены на заседаниях Совета ЕС.



Относительно патриарха Кирилла, которого Еврокомиссия предлагает добавить в санкционный список ЕС в рамках 21-го пакета санкций, болгарский премьер заявил: Болгария будет настаивать на его исключении.



"Меня не интересует патриарх Кирилл как таковой. Меня интересует Русская православная церковь, поскольку Русская православная церковь способствовала нашему освобождению от пятивекового османского рабства. Меня интересует все российское общество, которое имеет эту церковь, являющуюся восточноправославной, как и наша. Мы – одна семья", – сказал Румен Радев.



"Болгария попросит исключить патриарха Кирилла из санкционного пакета", – добавил он.



Как сообщала "Европейская правда", в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.