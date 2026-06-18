Зеленський зустрівся з королем Бельгії

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Брюсселя 18 червня зустрівся з королем Бельгії Філіпом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У четвер 18 травня Зеленський мав аудієнцію у короля бельгійців Філіпа, під час якої розповів про ситуацію на фронті та у війні загалом.

Фото: пресслужба Офісу президента

"Глава держави поінформував про російські обстріли цивільної інфраструктури, внаслідок яких постраждала Києво-Печерська лавра. Володимир Зеленський зазначив, що треба посилювати санкції проти Росії, та розповів про дипломатичну роботу з партнерами й необхідність посилення ролі Європи в переговорному процесі", – зазначили у пресслужбі.

Окремо обговорили підтримку європейської інтеграції України та двосторонню оборонну співпрацю.

Також Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії графік постачань обіцяних Україні винищувачів F-16.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив у четвер, що Бельгія ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. За його словами, Бельгія передасть сім літаків цього року, чотири з них – як "донорів" запчастин.