Зеленский встретился с королём Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Брюссель 18 июня встретился с королём Бельгии Филиппом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В четверг, 18 мая, Зеленский посетил аудиенцию у короля бельгийцев Филиппа, во время которой рассказал о ситуации на фронте и о ходе войны в целом.

Фото: пресс-служба Офиса президента

"Глава государства проинформировал о российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в результате которых пострадала Киево-Печерская лавра. Владимир Зеленский отметил, что необходимо ужесточать санкции против России, и рассказал о дипломатической работе с партнерами и необходимости усиления роли Европы в переговорном процессе", – отметили в пресс-службе.

Отдельно обсудили поддержку европейской интеграции Украины и двустороннее сотрудничество в сфере обороны.

Также Зеленский обсудил с премьер-министром Бельгии график поставок обещанных Украине истребителей F-16.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил в четверг, что Бельгия приняла решение передать ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее. По его словам, Бельгия передаст семь самолетов в этом году, четыре из них – в качестве "доноров" запчастей.