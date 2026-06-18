Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії графік постачань F-16

Президент Володимир Зеленський у четвер провів у Брюсселі зустріч з премʼєр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, під час якої обговорив графік постачань Україні винищувачів F-16.

Про це Зеленський розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави держави, з главою уряду Бельгії вони детально обговорили підтримку українського захисту. Зокрема, Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги та внесок у програму PURL.

Крім того, на зустрічі йшлося про терміни поставок Бельгією винищувачів до України.

"Також проговорили графік постачань винищувачів F-16. Перші надходження будуть уже цього року. Саме така допомога із захистом неба зараз найбільше потрібна", – наголосив Зеленський.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив у четвер, що Бельгія ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше. За його словами, Бельгія передасть сім F-16 цього року, чотири з них – для запчастин.

Нагадаємо, що торік прем’єр Бельгії у Києві деталізував, коли чекати обіцяні Україні F-16, але ці плани не були здійснені.

Цьогоріч у квітні прем'єр Норвегії запевнив, що перші з обіцяних цією країною F-16 для України скоро будуть готові літати.