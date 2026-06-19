CNN: США та Іран розробляють секретні пропозиції щодо реалізації угоди

США та Іран працюють над підготовкою секретних пропозицій щодо реалізації 14-пунктної угоди, підписаної цього тижня, включаючи деталі вирішення питання про майбутнє іранської ядерної програми.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваних американських посадовців, пише "Європейська правда".

Джерела підкреслили, що ці документи далекі від остаточного варіанту.

Іран не підписав жодних додаткових документів, як це було у випадку з меморандумом про взаєморозуміння, що викликає питання про те, чи не перебільшила адміністрація зобов’язання, яких вона домоглася від Ірану, і ще раз підкреслює, наскільки швидко можуть зруйнуватися крихкі політичні зусилля щодо досягнення остаточної угоди.

За словами джерела, для отримання офіційного схвалення Іраном цих досі таємних пропозицій знадобився б додатковий час, тому американська сторона вирішила обмежитися оприлюдненням підписаного меморандуму про взаєморозуміння та опрацювати решту деталей під час наступних переговорів.

Хоча представники адміністрації Трампа заявили законодавцям, що їм нічого не відомо про будь-які "паралельні угоди", пов’язані з меморандумом про взаєморозуміння, вони все ж визнали, що існують деякі документи, які не були оприлюднені.

CNN не вдалося дізнатися багато подробиць щодо змісту робочих пропозицій.

Регіональний посадовець охарактеризував записані частини пропозицій як "робочі" документи, які обидві сторони домовилися офіційно оформити як наступний крок.

Джерела зазначили, що вони містять більше конкретики щодо того, чого прагнуть американські переговірники як подальшого шляху для переговорів, зокрема щодо ядерної програми Ірану.

За словами джерел, допоміжні пропозиції містять певне взаєморозуміння щодо питання, чи буде Ірану дозволено продовжувати збагачувати уран на будь-якому рівні – це ключовий момент не лише технічних суперечок під час первинних переговорів, а й одне з найбільш суперечливих політичних питань у внутрішньому хаосі навколо угоди.

Як відомо, США та Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, і угода вже набула чинності.

Також США повідомили, що знімають морську блокаду з іранських портів.

Перед цим в адміністрації Трампа в усній формі розкрили текст підписаного з Іраном документа.