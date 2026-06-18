США зняли блокаду з іранських портів

Сполучені Штати у четвер повідомили про офіційне зняття блокади з іранських портів, передбачене мирною угодою між сторонами, яку підписали напередодні.

Про це повідомило Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) на платформі X, передає "Європейська правда".

Американські військові повідомили, що морську блокаду було знято за вказівкою президента США Дональда Трампа.

Відтепер Збройні сили США не перешкоджають транзиту суден на вхід до іранських портів у Перській затоці та Оманській затоці або вихід з них.

Водночас військові кораблі США залишаються у цьому районі для гарантування дотримання умов мирної угоди.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення конфлікту та відкриття Ормузької протоки, і угода вже набула чинності.

У середу високопосадовець адміністрації зачитав текст угоди журналістам під час брифінгу телефоном після кількох днів невизначеності щодо її змісту.

Зустріч делегацій США та Ірану під керівництвом віцепрезидента США Джей Ді Венса та спікера парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа, як і планувалося, має відбутися у п’ятницю у Швейцарії, повідомили джерела. Очікується, що сторони обговорять початок переговорів щодо ядерної програми Ірану, які мають призвести до фінальної угоди протягом 60 днів.

Президент США вважає, що наступний етап перемовин з Іраном після підписання "рамкового" меморандуму про взаєморозуміння буде простішим.