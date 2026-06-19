Начавшиеся контакты ЕС с Кремлем стали главным "украинским" вопросом саммита в Брюсселе

Большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, заняла дискуссия о контактах между Брюсселем и Кремлем, которые уже состоялись.

Об этом стало известно корреспонденту "Европейской правды".

Ранее сообщалось, что команда президента Евросовета Антониу Кошты инициировала контакты с командой Путина; об этом на днях сообщил ряд европейских СМИ. Это также стало темой дискуссии на встрече лидеров ЕС в Брюсселе.

Как выяснилось, эта тема привлекла наибольшее внимание глав европейских государств и правительств.

Как стало известно "Европейской правде", обсуждение этой темы началось еще в присутствии Зеленского в зале заседаний и продолжилось после его отъезда, поскольку "очень многие лидеры хотели высказаться". В итоге именно эта тема заняла львиную долю дискуссии, которая длилась еще час после отъезда украинского президента.

Никаких формальных решений принято не было, но часть лидеров не скрывала недовольства тем, что Кошта инициировал это обсуждение без консультаций с Евросоветом, утверждают европейские СМИ. Собеседники в ЕС, впрочем, настаивают, что Кошта проводил точечные консультации со столицами перед звонком в Кремль, но не со всеми лидерами.

Дипломатический источник также подчеркивает, что во время контактов с Кремлем не было "дискуссий по существу", а речь шла лишь "об открытии канала коммуникации".

Также важно, что сам Кошта на данном этапе не проводил переговоров, и это – элемент, который поддержал весь Евросовет. "Существует полное согласие, что сейчас не время проводить переговоры с Путиным. Но дипломаты должны быть готовы к этому на случай, если такие обстоятельства сложатся", – объясняют в Брюсселе. В случае начала содержательных переговоров Коште нужно будет получить мандат на их проведение от других лидеров ЕС, соглашаются в его команде.

По данным источников, не подтвержденным официально, речь идет о двух беседах главы кабинета Коште, Педро Луртье, и многолетнего помощника Путина по вопросам внешней политики Юрия Ушакова, состоявшихся в последние недели.

В то время как эти контакты вызывают споры в ЕС, украинская сторона неоднократно призывала Евросоюз усилить свою роль на переговорах с Путиным.

Как сообщалось ранее, на саммите Антониу Кошта рассказал лидерам ЕС, зачем начал устанавливать контакт с Москвой.

До этого звучала идея о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – что пока не получило активного развития.

Также ранее неофициально сообщалось, что Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению Путина к переговорам.