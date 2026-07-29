Прем’єр Молдови заявив, що в країні "забагато вихідних"

Прем’єр-міністр нового уряду Молдови Василе Тофан заявив, що на цей час в країні занадто багато офіційних вихідних днів і це варто було б змінити.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це він заявив під час засідання уряду.

Тофан висловив думку, що кількість офіційних вихідних днів у Молдові є надмірною і поточний "святковий календар" слід переглянути.

"Очікую, коли хтось висуне ініціативу та запропонує перегляд вихідних днів – хоч і розумію, що це крок на "тонкий лід". Тому що у нас дуже багато вихідних, на мій погляд, більше, ніж в інших країнах", – сказав він.

Водночас прем’єр не сказав, чи ініціює конкретні кроки.

Уряд Василе Тофана почав роботу 22 липня. Перший закордонний візит нового прем’єра Молдови відбудеться до Румунії.

Нагадаємо, Данія з 2024 року скасувала День великої молитви як державне свято – заради збільшення фінансування оборони.