Трамп прокоментував несподівану атаку Ірану по військових США

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану відповіддю на спробу Тегерана завдати ракетного удару по американських військах в Йорданії в ніч проти 29 липня.

Про це він сказав в ефірі Fox News, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що американські війська мали лише кілька хвилин, щоб відреагувати на несподівану іранську атаку, і збили ракети, перш ніж вони досягли своїх цілей.

Президент США, використавши нецензурну лексику, пообіцяв завдати ударів у відповідь.

"Ми їх до біса поб'ємо…Ми будемо їх жорстко бити. Їм дістанеться", – заявив Трамп.

29 липня американські військові заявили, що Іран намагався здійснити раптовий удар по військах США, дислокованих на Близькому Сході. Після цього Центральне командування Збройних сил США та Збройні сили Саудівської Аравії завдали "точних ударів в Іраку по терористах, пов’язаним з Іраном".

Перед цим американський президент Дональд Трамп заявив, що вирішив призупинити удари США по Ірану, щоб дати переговорам ще один шанс.

ЗМІ зазначали, що президент США наближається до вирішального роздоріжжя у війні з Іраном, при цьому офіційні особи бачать лише два можливі результати: домогтися нового 10-денного перемир’я або розпочати спільну з Ізраїлем масштабну військову операцію, щоб змусити Тегеран капітулювати.