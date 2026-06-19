Саммит ЕС не дал согласия на открытие всех кластеров, в зале не было консенсуса

Надежды Украины и ее сторонников в ЕС, в том числе среди государств-членов, о скором открытии кластеров не удалось подтвердить решением саммита Евросоюза.

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении "Европейской правды", и источники "ЕП" в Брюсселе.

Несмотря на ожидания Украины (которые сохраняются до сих пор) относительно того, что ЕС сможет открыть в июле остальные 5 кластеров вступительных переговоров, этот тезис не удалось закрепить в решении саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

Принятые выводы саммита по Украине содержат упоминание о необходимости открыть следующие кластеры, но в крайне консервативном формате. "Европейский Совет приветствует... открытие 15 июня 2026 года кластера "Основы" и с нетерпением ожидает открытия других кластеров по подходу, основанному на заслугах", – говорит решение.

В формулировке нет ни упоминания о необходимости открыть все кластеры, ни обозначения временных рамок. Упоминание "подхода, основанного на заслугах" может быть использовано для задержки с открытием последних кластеров – в частности, до воплощения Украиной определенных реформ.

Источник ЕП говорит, что вопрос об открытии всех кластеров поднимали на заседании Евросовета президент Зеленский и "несколько лидеров государств", но была очевидная нехватка голосов. "Требуется единодушие, его не было", – пояснил собеседник, подчеркнув, что дискуссии по этому поводу фактически не было из-за отсутствия перспектив принятия решения в виде, который был бы желательным для Киева.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" быстрое вступление из решения саммита ЕС.

До этого он сообщил, что у Венгрии есть вопросы по открытию остальных кластеров с Украиной. Впрочем, круг противников этого сценария оказался существенно шире.