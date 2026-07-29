ЄБРР надасть Києву 50 млн євро енергетичної підтримки
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть 50 млн євро кредиту на "енергетичну" підтримку Києва перед наступним опалювальним сезоном.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі банку.
ЄБРР надасть на енергетичну підтримку Києва 50 мільйонів євро з метою підтримати забезпечення киян базовими комунальними послугами у наступну зиму в умовах війни.
Позика підкріплюється гарантією ЄС за інструментом Ukraine Investment Framework, що покриває 25%.
"Позика ЄБРР допоможе місту та його комунальному підприємству "Київтеплоенерго" закрити нагальні потреби у ліквідності… Фінансування підтримує забезпечення безперервного надання базових послуг опалення, електропостачання та муніципальних послуг, також допомагаючи "Київтеплоенерго" підтримувати діяльність, зберігати працівників і виконувати термінові ремонти перед опалювальним сезоном", – зазначають у заяві.
Позика також "підтримає зусилля міста з підвищення енергетичної стійкості, включно з розвитком децентралізованих когенераційних установок, що можуть працювати автономно під час відключень національної мережі".
Нідерланди нададуть 178 млн євро для підготовки України до зими та розвитку розподіленої генерації, а також країна готується вже восени передати декомісовані газові турбіни.
Фінляндія передала когенераційну установку для Львівської області.