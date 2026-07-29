Бельгія надіслала спецтехніку і 30 військових для боротьби з великою пожежею у Франції
Новини — Середа, 29 липня 2026, 18:38 —
Бельгія відправляє до Франції близько 30 військових та спеціалізовану техніку для допомоги у боротьбі з масштабними пожежами у департаменті Жиронда на південному заході.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Барт Де Вевер у своєму X.
Бельгійський прем’єр оголосив, що Брюссель надсилає підмогу Франції на тлі рекордних пожеж.
"Вітаю залучення наших військових та пожежників та висловлюю щиру підтримку постраждалим, як і всім задіяним рятувальним службам. У такі складні часи наші французькі сусіди можуть розраховувати на нашу солідарність", – написав Барт Де Вевер.
Face aux violents incendies qui touchent la France, nous déployons aujourd'hui des moyens humains et matériels pour appuyer les secours sur le terrain.– Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 29, 2026
Je salue l'engagement de nos militaires et pompiers, et adresse tout mon soutien aux personnes touchées ainsi qu'à l'ensemble… pic.twitter.com/YxIHXAquBO
У Міністерстві оборони деталізували, що відправляють дві пожежні машини Panther, які відвезуть у регіон літаком, та 9 військових вантажівок-цистерн. Також у Жиронду вирушають близько 30 військових – екіпажі, що працюватимуть з цим обладнанням.
"Розгортання попередньо планується на 2 тижні. Якщо цього потребуватиме оперативна ситуація, допомогу можна продовжити або розширити", – зазначив міністр оборони Тео Франкен.
We will ALWAYS help our French friends! ❤️@CaVautrin @SebLecornu @LapeyreCabanes pic.twitter.com/8fmlwXvMEb– Theo Francken (@FranckenTheo) July 29, 2026
На території департаменту Жиронда, який цього літа найбільше постраждав від пожеж, вогонь спустошив близько 42 тисяч гектарів.
На підмогу французьким пожежникам у департаменті Вар прибули гелікоптери з Чехії і Словаччини.
Свою допомогу Франції у боротьбі зі стихійним лихом запропонувала також Україна, Литва готується відправити групу своїх пожежників.
До Іспанії на місяць вирушить понад сотня вогнеборців з Польщі.