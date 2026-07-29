Укр Рус Eng

Бельгія надіслала спецтехніку і 30 військових для боротьби з великою пожежею у Франції

фото
Новини — Середа, 29 липня 2026, 18:38 — Марія Ємець

Бельгія відправляє до Франції близько 30 військових та спеціалізовану техніку для допомоги у боротьбі з масштабними пожежами у департаменті Жиронда на південному заході. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Барт Де Вевер у своєму X.

Бельгійський прем’єр оголосив, що Брюссель надсилає підмогу Франції на тлі рекордних пожеж.

"Вітаю залучення наших військових та пожежників та висловлюю щиру підтримку постраждалим, як і всім задіяним рятувальним службам. У такі складні часи наші французькі сусіди можуть розраховувати на нашу солідарність", – написав Барт Де Вевер. 

У Міністерстві оборони деталізували, що відправляють дві пожежні машини Panther, які відвезуть у регіон літаком, та 9 військових вантажівок-цистерн. Також у Жиронду вирушають близько 30 військових – екіпажі, що працюватимуть з цим обладнанням. 

"Розгортання попередньо планується на 2 тижні. Якщо цього потребуватиме оперативна ситуація, допомогу можна продовжити або розширити", – зазначив міністр оборони Тео Франкен.  

На території департаменту Жиронда, який цього літа найбільше постраждав від пожеж, вогонь спустошив близько 42 тисяч гектарів. 

На підмогу французьким пожежникам у департаменті Вар прибули гелікоптери з Чехії і Словаччини.

Свою допомогу Франції у боротьбі зі стихійним лихом запропонувала також Україна, Литва готується відправити групу своїх пожежників. 

До Іспанії на місяць вирушить понад сотня вогнеборців з Польщі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція стихійні лиха Бельгія
Реклама: