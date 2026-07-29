Бельгія надіслала спецтехніку і 30 військових для боротьби з великою пожежею у Франції

Бельгія відправляє до Франції близько 30 військових та спеціалізовану техніку для допомоги у боротьбі з масштабними пожежами у департаменті Жиронда на південному заході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Барт Де Вевер у своєму X.

Бельгійський прем’єр оголосив, що Брюссель надсилає підмогу Франції на тлі рекордних пожеж.

"Вітаю залучення наших військових та пожежників та висловлюю щиру підтримку постраждалим, як і всім задіяним рятувальним службам. У такі складні часи наші французькі сусіди можуть розраховувати на нашу солідарність", – написав Барт Де Вевер.

Face aux violents incendies qui touchent la France, nous déployons aujourd'hui des moyens humains et matériels pour appuyer les secours sur le terrain.



Je salue l'engagement de nos militaires et pompiers, et adresse tout mon soutien aux personnes touchées ainsi qu'à l'ensemble… pic.twitter.com/YxIHXAquBO – Bart De Wever (@Bart_DeWever) July 29, 2026

У Міністерстві оборони деталізували, що відправляють дві пожежні машини Panther, які відвезуть у регіон літаком, та 9 військових вантажівок-цистерн. Також у Жиронду вирушають близько 30 військових – екіпажі, що працюватимуть з цим обладнанням.

"Розгортання попередньо планується на 2 тижні. Якщо цього потребуватиме оперативна ситуація, допомогу можна продовжити або розширити", – зазначив міністр оборони Тео Франкен.

На території департаменту Жиронда, який цього літа найбільше постраждав від пожеж, вогонь спустошив близько 42 тисяч гектарів.

На підмогу французьким пожежникам у департаменті Вар прибули гелікоптери з Чехії і Словаччини.

Свою допомогу Франції у боротьбі зі стихійним лихом запропонувала також Україна, Литва готується відправити групу своїх пожежників.

До Іспанії на місяць вирушить понад сотня вогнеборців з Польщі.