Каллас розповіла, як здивувалась заяві глави МЗС Ізраїлю про розрив контактів
Глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, що була здивована заяві міністра закордонних справ Ізраїлю Гідеона Саара про розрив контактів із нею.
Про це Каллас сказала в інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".
Топдипломатка ЄС зазначила, що весь час перебувала в контакті з Ізраїлем, "і це спілкування було зовсім не простим".
"Адже ми ніяк не можемо підтримати те, що зараз робить ізраїльський уряд. Мені доводилося бути тією, хто передає ці повідомлення – як із зустрічі міністрів закордонних справ до Європейської комісії, яка має вжити відповідних заходів, так і ізраїльському міністру… Я завжди вважала ці переговори конструктивними. Іноді вони відбувалися майже щодня, але заява ізраїльського міністра дійсно стала несподіванкою", – заявила вона.
Коментуючи нібито свою заяву, в якій вона порівняла Ізраїль із расистським режимом апартеїду, що існував у Південній Африці, Каллас сказала: "Якщо ми почнемо сперечатися щодо того, що було чи не було сказано за закритими дверима, то я б займалася цим щодня, щоб постійно спростовувати чи підтверджувати ці речі".
"Позиція Європи дуже чітка: ми підтримуємо рішення про дві держави. Ми бачимо, що насильство, яке відбувається на Західному березі, робить досягнення цієї мети дедалі більш неможливим. Те, що досі відбувається в Газі – попри наявність мирного договору – заслуговує на засудження, і європейські країни, по суті, зробили це абсолютно одностайно", – наголосила Каллас.
Нагадаємо, Саар заявив про розрив контактів з Каллас, стверджуючи, що вона вже деякий час діє "одержимо та з явною несправедливістю" щодо Ізраїлю.
У відповідь Каллас наголосила, що ЄС та Ізраїль пов’язують численні спільні інтереси, та що вона високо цінує їхній діалог та взаємодію і готова продовжувати їх "з повагою та конструктивно".