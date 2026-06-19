Каллас рассказала, как удивилась заявлению главы МИД Израиля о разрыве контактов

Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что была удивлена заявлению министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара о разрыве контактов с ней.

Об этом Каллас сказала в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

Топ-дипломат ЕС отметила, что все время находилась в контакте с Израилем, "и это общение было совсем не простым".

"Ведь мы никак не можем поддержать то, что сейчас делает израильское правительство. Мне приходилось быть той, кто передает эти сообщения – как со встречи министров иностранных дел в Европейскую комиссию, которая должна принять соответствующие меры, так и израильскому министру... Я всегда считала эти переговоры конструктивными. Иногда они происходили почти каждый день, но заявление израильского министра действительно стало неожиданностью", – заявила она.

Комментируя якобы свое заявление, в котором она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке, Каллас сказала: "Если мы начнем спорить о том, что было или не было сказано за закрытыми дверями, то я бы занималась этим каждый день, чтобы постоянно опровергать или подтверждать эти вещи".

"Позиция Европы очень четкая: мы поддерживаем решение о двух государствах. Мы видим, что насилие, которое происходит на Западном берегу, делает достижение этой цели все более невозможным. То, что до сих пор происходит в Газе – несмотря на наличие мирного договора – заслуживает осуждения, и европейские страны, по сути, сделали это абсолютно единодушно", – подчеркнула Каллас.

Напомним, Саар заявил о разрыве контактов с Каллас, утверждая, что она уже некоторое время действует "одержимо и с явной несправедливостью" в отношении Израиля.

В ответ Каллас подчеркнула, что ЕС и Израиль связывают многочисленные общие интересы, и что она высоко ценит их диалог и взаимодействие и готова продолжать их "с уважением и конструктивно".