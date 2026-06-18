Глава МЗС Ізраїлю оголосив про розрив контактів з Каллас

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив у четвер, що припиняє "усі контакти" з главою європейської дипломатії Каєю Каллас.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Свій вчинок ізраїльський міністр пояснив тим, що, за його словами, Каллас приписують висловлювання, в яких вона нібито порівняла Ізраїль із Південною Африкою часів апартеїду.

"Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки вже деякий час діє одержимо та з явною несправедливістю щодо Держави Ізраїль. Нещодавно стало відомо, що під час свого візиту до Мексики вона порівняла Ізраїль із расистським режимом апартеїду, що існував у Південній Африці", – вказав Саар.

Він також зазначив, що досі Каллас "не опублікувала жодного спростування, роз’яснення чи відповіді щодо цієї серйозної заяви".

"Тому, як міністр закордонних справ Держави Ізраїль, я не маю іншого вибору, як розірвати всі контакти з пані Каллас, доки вона не відкличе наклеп, спрямований проти єдиної у світі єврейської держави, яка також є єдиною демократією на Близькому Сході. І саме це я й роблю", – додав Саар.

У наступних дописах в X Саар поширив публікації з інших акаунтів, у яких згадувалося повідомлення європейського новинного сайту Euractiv від 12 червня.

У ньому з посиланням на анонімних посадовців і дипломатів зазначалося, що під час свого візиту до Мексики минулого місяця Каллас порівняла ставлення Ізраїлю до палестинців на Західному березі та у секторі Гази з політикою Південної Африки за часів апартеїду – системи расової сегрегації, що забезпечувалася законом.

Наприкінці травня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції, спрямовані проти поселень на Західному березі річки Йордан.

Нещодавно Європейський Союз домовився про введення нових санкцій проти єврейських поселенців на окупованому Західному березі річки Йордан, які тривалий час блокувала Угорщина.

Лідери низки країн закликали Ізраїль припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан та приборкати зростання насильства з боку поселенців.