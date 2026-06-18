Топ-дипломатка ЄС відповіла главі МЗС Ізраїлю, який розірвав з нею контакти

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас відповіла міністру закордонних справ Ізраїлю Гідеону Саару, який заявив у четвер, що припиняє усі контакти з нею.

Про це Каллас написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Каллас наголосила, що ЄС та Ізраїль пов’язують численні спільні інтереси, та що вона високо цінує їхній діалог та взаємодію і готова продовжувати їх "з повагою та конструктивно".

"Діалог є основою дипломатії, особливо коли виникають розбіжності. ЄС завжди прагне до конструктивних відносин з Ізраїлем. Для встановлення миру на Близькому Сході рішення щодо двох держав залишається єдиним життєздатним шляхом. ЄС засудив незаконні ізраїльські поселення на Західному березі, які дедалі більше ускладнюють досягнення цієї мети. Такою є позиція ЄС", – написала Каллас.

Саар заявив про розрив контактів з Каллас, заявивши, що вона вже деякий час діє "одержимо та з явною несправедливістю" щодо Ізраїлю.

Наприкінці травня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції, спрямовані проти поселень на Західному березі річки Йордан.

Лідери низки країн закликали Ізраїль припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан та приборкати зростання насильства з боку поселенців.