ЗМІ: Макрон та Мерц розкритикували Кошту за контакти з Кремлем

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на саміті лідерів ЄС розкритикували спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією.

Про це посадовці та дипломати ЄС повідомили Politico, передає "Європейська правда".

На закритій частині саміту лідери Німеччини та Франції зневажливо прокоментували те, що команда Кошти встановила неформальні контакти з Кремлем у спробі включитися в переговорний процес щодо завершення війни. Ці зіткнення демонструють зростання напруженості в ЄС щодо підходу до переговорів з Росією.

Глави держав, які найбільш запекло налаштовані проти РФ, передусім балтійських, а також Данії та Нідерландів, згуртувалися на підтримку Макрона та Мерца. Деякі з них висловили безпрецедентну лють щодо Кошти, повідомили троє посадовців.

Дискусія щодо Росії та України у четвер увечері відбулася без помічників і навіть мобільних телефонів через делікатність теми та тривала на дві години довше, ніж заплановано.

Позиція Франції та Німеччини полягала в тому, що зараз не час для розмов з Кремлем, а коли цей момент настане – лідерство в переговорах мають взяти на себе ці дві країни та Велика Британія, так звана E3.

"Я думаю, що [французький] президент все прояснив і все встановив у правильному порядку", – сказав французький посадовець, давши зрозуміти, що Макрон виклав свою позицію Кошті під час саміту.

За словами джерел, інші лідери – "величезна кількість" – зайняли протилежну позицію, заявивши, що роль переговорника має взяти ЄС та підтримавши президента Євроради.

"Перше питання полягає в тому, чи хоче Путін вести переговори. До того часу ніхто, крім Кошти, не може представляти Європейський Союз. Якщо він [Путін] виявить готовність до переговорів, то, я вважаю, нам доведеться знову вирішувати, як нам діяти далі", – заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у коментарі Politico.

За словами анонімного європейського дипломата, президент Євроради поводився "вкрай непрофесійно", оскільки приховував масштаби своїх контактів з Росією, про які стало зрозуміло лише з повідомлень ЗМІ в середу. Кілька лідерів дізналися про дзвінки лише після того, як вони з'явилися у медіа, і були цим розлючені.

Джерела повідомляють, що офіс Кошти повідомив Німеччину, Францію, Велику Британію та Єврокомісію перед цими контактами, хоча інші дипломати стверджують, що німецьку сторону не поінформували.

Під час саміту в Брюсселі Кошта пояснював лідерам, навіщо він спробував встановити неформальні контакти з Кремлем.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією були неправильними.