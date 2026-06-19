СМИ: Макрон и Мерц раскритиковали Кошту за контакты с Кремлем

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите лидеров ЕС раскритиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией.

Об этом чиновники и дипломаты ЕС сообщили Politico, передает "Европейская правда".

На закрытой части саммита лидеры Германии и Франции пренебрежительно прокомментировали тот факт, что команда Кошты установила неформальные контакты с Кремлем в попытке включиться в переговорный процесс по прекращению войны. Эти столкновения демонстрируют рост напряженности в ЕС в отношении подхода к переговорам с Россией.

Главы государств, наиболее яростно настроенных против РФ, прежде всего балтийских стран, а также Дании и Нидерландов, сплотились в поддержку Макрона и Мерца. Некоторые из них выразили беспрецедентную ярость в отношении Кошты, сообщили трое чиновников.

Обсуждение ситуации с Россией и Украиной в четверг вечером прошло без помощников и даже мобильных телефонов из-за деликатности темы и длилось на два часа дольше, чем планировалось.

Позиция Франции и Германии заключалась в том, что сейчас не время для переговоров с Кремлем, а когда этот момент наступит – лидерство в переговорах должны взять на себя эти две страны и Великобритания, так называемая E3.

"Я думаю, что [французский] президент всё прояснил и всё расставил по местам", – сказал французский чиновник, дав понять, что Макрон изложил свою позицию Кошти во время саммита.

По словам источников, остальные лидеры – "огромное количество" – заняли противоположную позицию, заявив, что роль переговорщика должен взять на себя ЕС, и поддержав президента Евросовета.

"Первый вопрос заключается в том, хочет ли Путин вести переговоры. До тех пор никто, кроме Кошти, не может представлять Европейский Союз. Если он [Путин] проявит готовность к переговорам, то, я считаю, нам придется снова решать, как нам действовать дальше", – заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в комментарии Politico.

По словам анонимного европейского дипломата, президент Евросовета вел себя "крайне непрофессионально", поскольку скрывал масштабы своих контактов с Россией, о которых стало известно лишь из сообщений СМИ в среду. Несколько лидеров узнали о звонках только после того, как они появились в СМИ, и были этим возмущены.

Источники сообщают, что аппарат Кошты проинформировал Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию перед этими контактами, хотя другие дипломаты утверждают, что немецкую сторону не проинформировали.

Во время саммита в Брюсселе Кошта объяснял лидерам, зачем он попытался установить неформальные контакты с Кремлем.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией были неправильными.