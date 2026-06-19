Прем’єр Естонії критикує спроби президента Євроради налагодити контакт з РФ

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією були неправильними.

Про це очільник уряду Естонії сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Міхал, спроби Кошти налагодити неформальні дипломатичні канали зв’язку з Кремлем можуть підірвати підтримку України з боку ЄС.

За його словами, Росія, як і раніше, відкидає будь-який реалістичний шлях до миру. Міхал також наголосив, що будь-яка дипломатична діяльність має здійснюватися під керівництвом Києва.

"Європейський Союз не може взяти на себе роль посередника в цих переговорах. Як тільки ЄС – або будь-яка окрема країна – позиціонує себе як посередник, це неминуче обмежує його власну здатність вживати саме тих заходів, які необхідні для підтримки України та посилення тиску на Росію", – підкреслив естонський прем’єр.

Він також додав, що пропозиції щодо необхідності альтернативних каналів або закулісних дипломатичних переговорів є помилковими.

"Мета залишається незмінною: Путін зрештою має прийняти умови, висунуті Володимиром Зеленським та Україною. Історія дає чітке попередження щодо спроб вести переговори з диктаторами в альтернативних форматах. Демократичні країни зрештою змушені домовлятися між собою про поступки, тоді як диктатор просто обирає з запропонованого йому меню варіантів, експлуатуючи розкол і послаблюючи демократичний світ", – наголосив Міхал.

Він переконаний, що "Європа має зберігати стратегічне терпіння".

"Поспішна дипломатія рідко приносить довгострокові результати; найчастіше вона призводить до негативних наслідків", – резюмував глава естонського уряду.

Раніше в європейських ЗМІ зʼявилась інформація про те, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити правителя Росії Владіміра Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Під час саміту в Брюсселі Кошта пояснював лідерам, навіщо він це робив.

Також "ЄвроПравда" з’ясувала, що більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем.