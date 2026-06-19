Нідерланди направлять фрегат в Ормузьку протоку для участі в міжнародній місії

Нідерланди перенаправили свій фрегат протиповітряної оборони до Ормузької протоки, щоб мати змогу долучитися до міжнародної місії з відновлення судноплавства.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", міністерка оборони країни Ділан Єшільгоз-Зегеріус повідомила в листі до парламенту, інформує Reuters.

Фрегат протиповітряної оборони зараз знаходиться в Індо-Тихоокеанському регіоні, і йому знадобиться кілька тижнів, щоб прибути до району Ормузької протоки.

Це відбувається в рамках інтенсивної підготовки до розгортання багатонаціональної військово-морської місії під керівництвом Британії та Франції.

У п’ятницю французький міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що місія для підтримання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці фактично готова починати роботу, щойно для цього сформуються усі передумови.

Німеччина тим часом спрямувала два кораблі до Червоного моря в рамках підготовки до можливої військової місії.

Розгортання місії стало можливим після підписання меморандуму про взаєморозуміння між Іраном та США у середу. Цей документ містить зобов’язання Тегерана щодо розблокування Ормузької протоки, а також стає основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.