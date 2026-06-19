Нидерланды направят фрегат в Ормузский пролив для участия в международной миссии

Нидерланды перенаправили свой фрегат противовоздушной обороны в Ормузский пролив, чтобы присоединиться к международной миссии по восстановлению судоходства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", министр обороны страны Дилан Ешильгоз-Зегериус сообщила в письме к парламенту, информирует Reuters.

Фрегат противовоздушной обороны сейчас находится в Индо-Тихоокеанском регионе, и ему понадобится несколько недель, чтобы прибыть в район Ормузского пролива.

Это происходит в рамках интенсивной подготовки к развертыванию многонациональной военно-морской миссии под руководством Великобритании и Франции.

В пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что миссия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова приступить к работе, как только для этого будут созданы все необходимые условия.

Германия тем временем направила два корабля в Красное море в рамках подготовки к возможной военной миссии.

Развертывание миссии стало возможным после подписания меморандума о взаимопонимании между Ираном и США в среду. Этот документ содержит обязательства Тегерана по разблокированию Ормузского пролива, а также служит основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.