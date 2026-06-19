Сибіга привітав продовження санкцій ЄС проти Росії на рік замість 6 місяців

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що рішення ЄС продовжити санкцій проти Росії на рік замість 6 місяців надсилає чіткий сигнал Росії.

Про це він написав у мережі X, передає "Європейська правда".

Глава МЗС наголосив, що рішення продовжити дію санкцій на удвічі довший термін слід було ухвалити давно, оскільки Росія не демонструє жодної готовності зупиняти війну.

За словами Сибіги, потреба щопівроку обговорювати продовження обмежень проти РФ дозволяла Кремлю перевіряти Європу на одностайність.

"Вже занадто довго Кремль розглядає кожен термін продовження санкцій як нагоду перевірити єдність Європи. Продовження галузевих санкцій ЄС на 12 місяців – це рішення, яке давно слід було ухвалити, яке зменшує невизначеність і надсилає чіткий сигнал: Європа готова до тривалих зусиль, щоб стримати російську військову машину", – написав міністр.

Росія має усвідомити, що витрати на продовження війни значно перевищують витрати на її припинення, додав Сибіга.

На саміті Європейської Ради в Брюсселі лідери ЄС уперше від початку російської агресії погодилися продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Попередній термін у пів року дозволяв окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна стала можливою після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині.

Як відомо, за прем’єрства Орбана Угорщина регулярно блокувала санкційні та інші рішення ЄС, вимагаючи тих чи інших поступок. Нерідко до блокування приєднувалася також Словаччина.

Зараз, на тлі роботи над 21-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, перешкодою стала позиція Болгарії – через включення до списків патріарха Кирила.