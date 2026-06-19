Сибига приветствовал продление санкций ЕС против России на год вместо 6 месяцев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что решение ЕС продлить санкции против России на год вместо 6 месяцев посылает России четкий сигнал.

Об этом он написал в сети X, передает "Европейская правда".

Глава МИД подчеркнул, что решение продлить действие санкций вдвое дольше следовало принять давно, поскольку Россия не демонстрирует никакой готовности остановить войну.

По словам Сибиги, необходимость каждые полгода обсуждать продление ограничений против РФ позволяла Кремлю проверять Европу на единство.

"Уже слишком долго Кремль рассматривает каждый срок продления санкций как повод проверить единство Европы. Продление отраслевых санкций ЕС на 12 месяцев – это решение, которое давно следовало принять, которое снижает неопределенность и посылает четкий сигнал: Европа готова к длительным усилиям, чтобы сдержать российскую военную машину", – написал министр.

Россия должна осознать, что затраты на продолжение войны значительно превышают затраты на её прекращение, добавил Сибига.

На саммите Европейского совета в Брюсселе лидеры ЕС впервые с начала российской агрессии согласились продлить санкции против России на 12 месяцев, а не на 6, как было до сих пор. Прежний срок в полгода давал отдельным столицам, в частности Будапешту, возможность торговаться по этому поводу. Изменение стало возможным после поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Как известно, при премьерстве Орбана Венгрия регулярно блокировала санкционные и другие решения ЕС, требуя тех или иных уступок. Нередко к блокированию присоединялась также Словакия.

Сейчас, на фоне работы над 21-м пакетом санкций ЕС против России, препятствием стала позиция Болгарии – из-за включения в списки патриарха Кирилла.